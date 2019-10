47-jarige man uit Brunssum aangehouden voor zedenmisdrijven

Een 47-jarige man uit Brunssum wordt verdacht van meerdere zedenmisdrijven. Hij is vanmiddag in zijn huis in Brunssum aangehouden.

Waar de man precies van verdacht wordt, wil de politie niet zeggen. 1Limburg schrijft dat de Brunssumer in beeld kwam in het kader van een al langer lopend onderzoek.

Vandaag doorzochten Limburgse agenten zijn huis samen met rechercheurs van de landelijke recherche. Er is sporenonderzoek gedaan en er zijn spullen in beslag genomen. Volgens de politie resulteerde dat onderzoek in de aanhouding van de man.

Het onderzoek is nog niet afgerond. De politie zegt dat er daarom op dit moment geen verdere mededelingen worden gedaan over de zaak.