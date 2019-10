Minder administratie levert in psychiatrie bijna uur per dag op

Veel minder personeelsverloop

Nu die minutenregistratie is weggevallen, ervaart het betrokken personeel minder werkdruk en gaat het met aanzienlijk meer plezier naar het werk. Het eerste half jaar van 2019 daalde het ziekteverzuim bij Arkin met tientallen procenten en namen ook veel minder medewerkers ontslag.

Verder liep het 'personeelsverloop' terug van 9 naar ruim 3 procent. Dat laatste is volgens Arkin-bestuurder Veluwenkamp vooral zo positief omdat de ggz grote personeelstekorten kent, die negatieve effecten hebben op de kwaliteit van de zorg.

Het effect op de wachtlijsten is nog niet te meten, zegt Veluwenkamp. Maar hij verwacht dat patiënten op termijn verschillende positieve effecten gaan merken van de nieuwe werkwijze.

"Al was het alleen maar omdat ze minder te maken krijgen met wisselingen van behandelaren. Die wisselingen zijn voor cliënten altijd erg vervelend", zegt Veluwenkamp. "Onze medewerkers zeggen dat ze in de nieuwe werkwijze vooral meer tijd hebben voor overleg en afstemming met het netwerk rond de cliënt: de familie, de schuldhulpverlening, de woningcorporatie, het buurthuis, ga zo maar door. Dat is cruciaal bij deze moeilijke doelgroep: mensen met een ernstige verslaving of psychiatrische aandoening."

Rompslomp

Het komende jaar wil de instelling het systeem stap voor stap invoeren bij alle teams die mensen thuis behandelen. Gisteren ondertekende Veluwenkamp een overeenkomst met verzekeraar Zilveren Kruis die dat mogelijk moet maken. Zo'n overeenkomst is nodig omdat volgens de geldende regelgeving verzekeraars behandeltijd niet mogen vergoeden waarvan niet tot op de minuut duidelijk is waaraan die is besteed.

Het ministerie van Volksgezondheid is met partijen in de zorg al een tijd bezig om de administratieve rompslomp terug te dringen. Een woordvoerder van staatssecretaris Blokhuis laat weten dat het belangrijk is om in navolging van Arkin op veel meer plaatsen regelarm te gaan werken. "Dit maakt de ggz aantrekkelijker in een tijd van grote arbeidsmarktproblemen. Maar hoe dat precies vorm krijgt, zal verschillen van regio tot regio."