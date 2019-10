Haga Lyceum krijgt nog twee dagen, anders geldkraan dicht

Het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam krijgt per december geen geld meer van de overheid, tenzij binnen twee dagen alsnog een interim-bestuurder wordt aangesteld. Minister Slob schrijft aan de Tweede Kamer dat het schoolbestuur niet heeft voldaan aan zijn eisen. Voor vandaag hadden de bestuurstaken moeten zijn overgedragen aan een interim-bestuur, maar dat is niet gebeurd.

Wel is er nog een opening gegeven om voor donderdag 12.00 uur alle taken en bevoegdheden alsnog over te dragen aan een interim-bestuurder. "Dat zou tot aanpassing van het besluit kunnen leiden", schrijft Slob. Het Haga Lyceum heeft een interim-bestuurder voorgedragen die beschikt over algemene kennis van en ervaring met onderwijs, heeft de onderwijsinspectie geoordeeld.

De betreffende bestuurder, Marcel Heuver, kan volgens het bestuur echter nog niet geïnstalleerd worden, omdat hij geen moslim is, zei het schoolbestuur vanochtend in de Volkskrant. De islamitische school moet eerst de statuten wijzigen en dat kan nog een aantal weken duren. Minister Slob noemt het onterecht dat de school zich op deze administratieve belemmeringen beroept.

Slob zet met dit besluit zijn in juli aangekondigde ingrijpen door omdat het bestuur volgens de onderwijsinspectie de school en leerlingen schade toebrengt. Er is volgens de inspectie sprake van financieel wanbeheer en het 'burgerschapsonderwijs' is ondermaats. De waarden van de democratie en de rechtsstaat zouden leerlingen niet worden bijgebracht.

Ook neemt het schoolbestuur volgens de inspectie geen afstand van mensen met een omstreden, radicale reputatie.