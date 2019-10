Twee nieuwe aanhoudingen om incidenten boerenprotest Groningen

De politie Groningen heeft twee nieuwe aanhoudingen gedaan na de incidenten bij het boerenprotest. Vandaag is een 39-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen aangehouden die met de trekker de deur forceerde van het provinciehuis.

Ook een 30-jarige man die bijrijder was op de trekker die hekken omver reed op de Vismarkt is aangehouden. De politie is ook op zoek naar de bestuurder van die trekker, maar het is nog onduidelijk wie dat is.

Het incident bij het provinciehuis werd vastgelegd: