Vader zit met kinderen jaren in kelder Ruinerwold, wachtend op einde der tijden

In een afgelegen boerderij aan de Buitenhuizerweg bij Ruinerwold is een vader met zes kinderen ontdekt, die al jaren in de kelder van de boerderij woonde. Zij zouden wachten op 'het einde der tijden'. De politie twittert dat de eigenaar van het pand een man van 58 jaar is en dat er zes volwassenen zijn aangetroffen.



De oudste zoon, een man van 25 jaar, verliet gisteren de boerderij en meldde zich bij een kroeg in Ruinerwold, zegt de caféhouder tegen RTV Drenthe. De man was compleet verward. De politie is toen gebeld en ook burgemeester De Groot van De Wolden is gewaarschuwd.

Volgens de caféhouder gaf de man aan dat hij negen jaar niet buiten was geweest. "Hij gaf toe dat hij was weggelopen en dat hij hulp nodig had. Hij had lang haar, een vies baardje, droeg oude kleding en had een verwarde blik. Hij zei dat hij nog nooit naar school was geweest en negen jaar niet naar de kapper."

Bekijk hier het gesprek met de caféhouder met RTV Drenthe: