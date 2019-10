Mexicaanse politieagenten in val gelokt door drugskartel: dertien doden

In de Mexicaanse gemeente Aguililla zijn dertien politieagenten doodgeschoten door gewapende bendeleden van het Jalisco-drugskartel. Negen agenten raakten gewond. De aanval wordt beschouwd als de ergste van de afgelopen jaren in dat gebied.

Maandag kreeg de politie een melding die in eerste instantie al wantrouwen opriep. Toch werd besloten om 42 agenten, verdeeld over vijf politieauto's, op de melding af te sturen. Eenmaal aangekomen op locatie openden zo'n dertig schutters van het Jalisco-kartel het vuur.

Enkele politieauto's werden in brand gestoken. In sommige gevallen lagen daar nog de levenloze lichamen van de vermoorde agenten in. Op internet circuleren foto's en berichten van de aanval, die zouden zijn verspreid door het kartel. De politie onderzoekt de authenticiteit daarvan.

In de val

Volgens de autoriteiten is het konvooi in de val gelokt omdat de politie al een tijd een huis in El Aguaje wilde doorzoeken. Dat is de geboorteplaats van Nemesio 'Mencho' Oseguera, de vermoedelijke leider van het Jalisco-kartel.

In El Aguaje, waar de aanval plaatsvond, zijn de straten leeg. De bevolking blijft uit angst binnen naar aanleiding van de gewelddadige gebeurtenissen, schrijft persbureau AP.

In de deelstaat Michoacán, waar El Aguaje ligt, komt drugsgeweld vaker voor. In augustus vielen er bijvoorbeeld negentien doden in de stad Uruapan: vermoedelijk waren die het slachtoffer in de strijd tussen de rivaliserende drugskartels.

Meer drugsgeweld

Tussen 2012 en 2015 leek het drugsgeweld in Mexico af te nemen en werd aangenomen dat de ergste strijd tussen de kartels voorbij was. Maar dit jaar nam het aantal moorden toch weer toe. In de eerste helft van dit jaar steeg het met ruim 5 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.