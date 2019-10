'Nederlandse ontwikkelingsbank financiert foute bedrijven'

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO financiert projecten van buitenlandse bedrijven waar veel mis is. Bij die bedrijven is sprake van onder meer moord, landroof en het veroorzaken van milieuschade, blijkt uit onderzoek van Trouw.

FMO stimuleert economische groei in ontwikkelingslanden. De bank financiert dit jaar ongeveer 800 projecten en bij zeker zeven projecten is veel mis.

Bij de aanleg van stuwdammen in Honduras en Panama zijn tegenstanders van het mede door FMO gefinancierde project vermoord. De directeur van het Hondurese bouwbedrijf is voor die moorden opgepakt. En ook in Congo, Liberia, Sierra Leone, Senegal en Guatemala wordt de inheemse bevolking hard aangepakt als die zich tegen bouwprojecten verzet, schrijft Trouw.

Onderzoek is verplicht

Emeritus hoogleraar ontwikkelingsstudies Hoebink zegt dat FMO verplicht is om onderzoek te doen naar de eigendom van grond, als daarop een project wordt gefinancierd. Maar volgens verscheidene internationale organisaties worden inheemse bevolkingsgroepen geregeld verdreven. Onafhankelijke klachtencommissies concluderen dat FMO bij bepaalde projecten te weinig onderzoek heeft gedaan.

FMO-topman Van Mierlo ontkent in de krant dat er sprake is van een structureel probleem. "We hebben een lijst met probleemprojecten die we volgen", zegt hij. Die lijst is volgens Van Mierlo niet veel langer dan die van Trouw. "Maar", zegt de topman, "het is niet realistisch om te denken dat er nooit iets misgaat."

Trouw schreef eerder al dat FMO een Iers mijnbouwbedrijf financierde. Dat exploiteert in Mozambique de grootste titaniummijn ter wereld, maar heeft nauwelijks belasting betaald door brievenbusfirma's op Mauritius op te zetten.

De ontwikkelingsbank is voor 51 procent in handen van de Nederlandse Staat.