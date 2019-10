Drie miljoen euro moet Jawed S. betalen, maar innen wordt heel lastig

De hoge schadevergoeding in dit geval verklaarbaar, zegt John Beer, de Nederlandse advocaat van de twee slachtoffers. Het geld is volgens hem nodig vanwege "het gebrek aan een sociaal vangnet in de Verenigde Staten". Hij doelt daarmee onder andere op de peperdure Amerikaanse ziektekosten. "Maar vergis je niet, de ernst van dit letsel zou ook in Nederland een behoorlijke vergoeding moeten opleveren."

'Innen wordt lastig'

Het geld moet dus betaald worden door de 20-jarige Afghaanse Jawed S., een in Duitsland uitgeprocedeerde asielzoeker. Maar of hij ertoe in staat is om dit bedrag op te brengen, is zeer de vraag. Het CJIB gaat het bedrag proberen te innen, maar een woordvoerder erkent dat dit weleens lastig kan worden.

De dienst gaat in ieder geval onderzoeken wat de man mogelijk aan vermogen heeft. Verder zal een deel van het geld wat hij eventueel de komende 26 jaar in de gevangenis verdient met arbeid, worden gevorderd.

Advocaat Beer gaat er niet vanuit dat S. in staat is om te betalen, maar hij noemt dat geen probleem. De Nederlandse staat schiet vergoedingen voor slachtoffers van geweldsmisdrijven en zedendelicten namelijk helemaal voor. Dat gebeurt acht maanden nadat de uitspraak definitief is geworden.

Het zal in de praktijk betekenen dat de schadevergoeding voor de twee Amerikanen voorgeschoten wordt met belastinggeld en dat geld zal waarschijnlijk niet meer terugkomen.

1,6 miljoen euro extra

Dat is nog niet alles. Volgens de advocaat van S. kan zijn cliënt, mits hij dat zelf ook wil, pas na het uitzitten van twee derde van zijn gevangenisstraf worden teruggestuurd naar Afghanistan. Dit betekent dat hij bijna 18 jaar in een Nederlandse cel zit. Ieder van die dagen kost volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen 249 euro. Dit betekent dat Jawed S. de samenleving nog eens 1,6 miljoen euro extra kost.

Advocaat Beer is blij voor zijn twee Amerikaanse cliënten. "Deze mensen hebben door de veroordeling weer een kans om hun leven met enig vertrouwen tegemoet te zien." In een e-mail aan Beer reageerden de slachtoffers op het vonnis: "We kunnen nu even rusten", schreven ze.