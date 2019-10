Meer aandacht nodig voor misbruikte jongens: 'Ik dacht dat dit alleen meisjes overkomt'

In iedere basisschoolklas zit volgens Bicanic een jongen die net zoals Mark met een vorm van seksueel misbruik te maken krijgt. "Toch worden jongens minder snel gewaarschuwd voor deze gevaren."

Ze vult aan: "Op een of andere manier hebben we het idee dat jongens dit niet mee kunnen maken. Omdat we denken dat jongens stoer en sterk zijn. Dat ze van zich af kunnen slaan." Maar volgens Bicanic is het net zo lastig voor jongens om op te staan tegen misbruik.

Jongensopvang

Om jongens beter te helpen is er in het noorden van het land een soort blijf-van-mijn-lijf-huis speciaal voor minderjarige jongens die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Een huis in een wijk waar ze met z'n zevenen op adem kunnen komen en worden behandeld. Het is voor het eerst in Nederland dat er voor deze doelgroep zo'n plek is.

Nog dit jaar zal een tweede huis voor jongens de deuren openen ergens in het westen van het land.