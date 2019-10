Van Texel tot Buitenkaag: groot onderhoud aan infrastructuur Noord-Holland

Twaalf bruggen, vijf sluizen, drie tunnels, wegen en het gemaal van IJmuiden: een flink aantal infrastructuurprojecten in Noord-Holland krijgt de komende jaren een opknapbeurt.

Een miljardenproject, zegt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het is de grootste klus ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland. Van Texel tot aan Buitenkaag op de grens met Zuid-Holland wordt de komende jaren gewerkt.

Toekomstbestendig

Veel bruggen, tunnels, viaducten en sluizen stammen uit de jaren 50 en 60. Er kwam in de loop der jaren steeds meer verkeer bij en vrachtwagens zijn een stuk zwaarder geworden. Om alle infrastructuur toekomstbestendig te maken is er daarom werk aan de winkel.

De meeste projecten liggen in de omgeving van Amsterdam. Het gaat bijvoorbeeld om de Zeeburgertunnel, de Wijkertunnel en de Schipholtunnel. Maar ook wordt allerlei asfalt vervangen rondom de hoofdstad en wordt de Prins Willem-Alexandersluis onder handen genomen.

Hinder

Volgens Van Nieuwenhuizen wordt er zo veel mogelijk afgestemd met gemeenten en provincies, om overlast te beperken. "Maar je kunt dit natuurlijk niet doen zonder hinder voor de mensen", benadrukt de minister.

"Maar het is echt nodig, want de veiligheid mag niet in het geding komen. En als je naar die waterwerken kijkt: we willen ook met elkaar droge voeten houden. Mensen vergeten weleens dat je op Schiphol meters onder de zeespiegel bent. En dat blijft niet vanzelf droog."

Naar verwachting is de onderhoudsbeurt van de Noord-Hollandse infrastructuur in 2030 klaar, schrijft NH Nieuws. Een overzicht van alle projecten is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.