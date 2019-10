Paniek bij gamers: Fortnite verdwijnt in zwart gat en is onspeelbaar

Het razend populaire videospel Fortnite is offline. Gamers zien sinds gisteravond een leeg scherm met een zwart gat in het midden en horen achtergrondgeluiden, maar kunnen het spel niet starten. Verwacht wordt dat gamemaker Epic binnenkort een nieuw hoofdstuk lanceert.

Fortnite is een van de populairste games ter wereld. Het wordt gespeeld door zo'n 250 miljoen mensen, vooral jonge gamers. Het spel draait om een eiland waar honderd spelers elkaar moeten uitschakelen.

Toen gisteravond het tiende seizoen van de game ten einde liep, werd de wereld van Fortnite tijdens het evenement 'The End' geraakt door een meteoor. Daarna verdween alles in een zwart gat. Sindsdien is de game onspeelbaar.

Paniek

Dat veroorzaakt bij veel jonge gamers grote paniek, zo is op sociale media te zien. Zij hebben geen idee wanneer het zal terugkeren, of zijn bang dat de game 'voorgoed' is verdwenen.

Een stuk waarschijnlijker is dat het zwarte gat een stunt is ter promotie van een nieuw deel van Fortnite: seizoen elf, of hoofdstuk twee. Officieel is er nog niets bekendgemaakt.