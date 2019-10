Amerikaanse leger verplaatst zich met groot materieel door Nederland

De militairen en het materieel worden over de weg, per trein en via binnenvaartschepen vervoerd en ze hebben Duitsland als eindbestemming. Daar gaan ze de komende negen maanden oefenen.

Het transport hoort bij de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa, die volgens defensie het afgelopen jaar is vergroot vanwege de toenemende geopolitieke spanningen met Rusland. Op basis van afspraken binnen de NAVO ondersteunt defensie het transport met tientallen militairen.

Beveiliging

Het Nederlandse leger beveiligt onder meer de plekken in de havens van Rotterdam en Vlissingen waar de Amerikanen aankomen. Ook levert defensie brandstof en vervoert het een deel van het Amerikaanse materieel met militaire vrachtwagens.

Marechaussees begeleiden de militaire colonnes over de Nederlandse wegen. Ook maken de Amerikanen gebruik van defensielocaties als onderkomen en kantoor.

Het is een grote logistieke operatie, vertelt majoor Tom Kievit. "In de recente geschiedenis hebben we dit alleen nog gezien in de Golfoorlog. Toen ging het om Amerikaanse eenheden uit Duitsland die naar de Golf gingen en via Vlissingen werden vervoerd naar buiten Europa", zegt Kievit.