Greenpeace bezet olieplatforms Shell in de Noordzee

Activisten van Greenpeace hebben zich vanochtend vastgeketend op twee grote olieplatforms van Shell ter hoogte van de Shetlandeilanden. Het gaat om de Brent Alpha en de Brent Bravo die tussen Schotland en Noorwegen liggen in Brits territoriale wateren.

De activisten van Greenpeace zijn vanaf het zeilschip de Rainbow Warrior met rubberboten naar de olieplatforms gevaren waar klimmers uit Denemarken, Duitsland en Nederland zich aan de platforms hebben vastgeketend. Hoe lang de actie zal duren, is nog niet bekend.

Platforms ontmantelen

Greenpeace protesteert tegen het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om Shell toestemming te geven om de resten van de platforms die zich onder water bevinden in zee te laten na de ontmanteling van de olie-installaties.

Komende vrijdag is er internationaal overleg over tussen alle Noordzeelanden in Londen. Volgens het zogenoemde OSPAR-verdrag moet in principe alles wat er in de Noordzee is neergezet ook weer opgeruimd worden nadat de productie gestopt is. Als een land hier een uitzondering op wil maken, moeten alle andere landen geraadpleegd worden. Onder meer Nederland en Duitsland vinden dat Shell de resten moet verwijderen.

Beton, staal en chemicaliën

Het gaat om grote hoeveelheden beton en staal maar ook om resten olie en chemicaliën die in bassins op de zeebodem zitten. Volgens Shell is het beter voor het zeemilieu om de resten te laten staan en zou het levensgevaarlijk zijn voor duikers om alles op te ruimen. Deze opvatting wordt bestreden door een onderzoek dat VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen liet uitvoeren door de Technische Universiteit Denemarken.

De afspraken in het OSPAR-verdrag zijn aangescherpt naar aanleiding van de discussie over de Brent Spar van Shell in 1995 toen Greenpeace ook een bezetting uitvoerde omdat Shell het platform wilde laten afzinken.