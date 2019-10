Te vroeg geboren kinderen houden veel langer achterstand dan gedacht

Voorkomen dat kinderen veel te vroeg worden geboren zou dus het gunstigste scenario zijn, maar dat is nog niet mogelijk. Het aantal vroeggeboorten neemt nog niet af en steeds meer vroeggeboren kinderen blijven in leven. Toch is er wel iets te doen aan de problemen, denkt Twilhaar. "Heel belangrijk is dat we veel beter in staat zullen zijn te voorspellen welke kinderen problemen krijgen en welke niet. Binnen de groep te vroeg geboren kinderen zijn er heel grote verschillen."

"Op dit moment kunnen we eigenlijk helemaal niet voorspellen welke kinderen ontwikkelingsproblemen zullen ervaren. Als we dat beter kunnen, kunnen we die kinderen beter in de gaten houden en hopelijk problemen eerder signaleren, zodat we tijdig hulp kunnen bieden. Dat kan al voordat ze naar school gaan. Hoe vroeger je de juiste ondersteuning kunt bieden, hoe beter je grote problemen kunt voorkomen."