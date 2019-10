Staatsbezoek India begint met 21 saluutschoten en bezoek aan monument Gandhi

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn aan het begin van hun staatsbezoek aan India in New Delhi verwelkomd door president Kovind en premier Modi. Dat gebeurde met groot ceremonieel bij Rashtrapati Bhawan, de ambtswoning van de president.

Er werden 21 saluutschoten afgevuurd. Na de begroeting van koning en koningin door de president en de premier inspecteerde Willem-Alexander de erewacht, zoals dat bij staatsbezoeken gebruikelijk is. Na de plechtigheden ging het koninklijk paar naar het monument voor Mahatma Gandhi, de leider van de Indiase onafhankelijkheidsstrijd, om daar een krans te leggen. Dat monument, Raj Ghat, staat op de plek waar Gandhi in 1948 werd gecremeerd, nadat hij was vermoord door een fanatieke hindoe.

Het staatsbezoek gaat vijf dagen duren. De koning is al vaker in India geweest: zo was hij in 2007 samen met Máxima mee met het staatsbezoek van zijn moeder koningin Beatrix, en ook tijdens de eeuwwisseling was de koninklijke familie in India.