Een op de drie middelbare scholieren krijgt bijles

In Nederland krijgt bijna een op de drie middelbare scholieren buiten school extra bijles, examentraining of huiswerkbegeleiding. Bij basisschoolleerlingen in groep 8 krijgt een op de vier dit soort aanvullend onderwijs.

De percentages zijn de afgelopen jaren stabiel gebleven, blijkt uit onderzoek dat minister Slob heeft laten doen. Een deel van de aanvullende oefeningen en trainingen kost de ouders geld.

De onderzoekers constateren verder dat de omzet van de bedrijven die bijles, huiswerkbegeleiding en toets- en examentraining geven met 43 procent is gestegen. In 2015 kwam de omzet op zo'n 48,5 miljoen euro en dat is in 2017 opgelopen naar 69,2 miljoen.

Tweedeling

Minister Slob en de Tweede Kamer vroegen om het onderzoek om meer inzicht te krijgen in het gebruik van allerlei vormen van het 'bijspijker'-onderwijs in Nederland. Uit onderzoek van twee jaar geleden bleek dat steeds meer scholieren bijles krijgen en thuis extra (online) oefenstof doornemen. Sommige politieke partijen vrezen een tweedeling in het onderwijs tussen kinderen van ouders die bijles wel kunnen betalen en van ouders die dat niet kunnen.

Slob is blij dat de aantallen niet verder zijn gestegen, maar maakt zich wel zorgen over de druk die ouders op hun kinderen leggen. Hij heeft het daarbij over ouders die een lager schooladvies niet accepteren en bijles betalen om hun zoon of dochter naar de havo of het vwo te krijgen. "Als je kinderen echt zo onder druk zet, omdat ze meer en meer en hoger en hoger moeten, kan dat voor kinderen heel belastend zijn", aldus Slob. "Sommige kinderen kunnen deze druk niet aan en raken psychisch in de problemen."