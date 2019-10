121 granaten uit WO II ontdekt tijdens boogschietwedstrijd

Deelnemers van een boogschietwedstrijd in Doorwerth hebben granaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ze zagen er eerst vier, maar later bleek dat er ook nog tientallen granaten onder de grond lagen: in totaal waren het er 121. Dat is uitzonderlijk veel, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

"We waren gisteren op zoek naar wat pijlen die over het doel heen gingen", zegt Harry Booltink van de Arnhemse Dutch Bowhunting Clan, die dit weekend wedstrijden organiseert bij kasteel Doorwerth. "Toen zagen we eerst twee granaten liggen en daarna nog twee. Toen hebben we de politie maar gebeld en die lichtte de Explosieven Opruimingsdienst in."

Bij onderzoek bleken er dus veel meer granaten te liggen. De EOD heeft ze allemaal meegenomen. Het gaat om anti-tankgranaten, die worden gebruikt om tanks uit te schakelen, meldt Omroep Gelderland.

In het naastgelegen kasteel Doorwerth kijken ze op van de hoeveelheid gevonden granaten, maar ze zijn er niet verbaasd over dat er explosieven zijn gevonden. "Er is hier zwaar gevochten in de omgeving, vooral net na de Slag om Arnhem", zegt kasteelmanager Carine van Ketwich Verschuur tegen de regionale omroep. Voor belangstellenden geeft het kasteel geregeld rondleidingen. "We hopen niet dat mensen hier nu in de grond gaan zoeken naar wapens. Dat lijkt ons namelijk niet verstandig."