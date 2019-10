Bestuurder laat auto zwaar beschadigd achter na ongeluk, bijrijder gewond

De bestuurder van een auto en een bijrijder zijn na een ongeluk bij Heythuysen gevlucht. Hun zwaar beschadigde wagen werd vanochtend gevonden; er was toen niemand meer in de buurt. De inzittenden werden later opgespoord. Ze worden door de politie gehoord.

De auto werd rond 06.00 uur gevonden, meldt 1Limburg. Het voertuig heeft in ieder geval twee bomen geraakt. Het is niet duidelijk of er andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken waren. Omdat de auto zwaar beschadigd was, ging de politie ervan uit dat de inzittenden wel iets aan het ongeluk zouden hebben overgehouden.

Aan de hand van het kenteken en spullen in de auto kon worden achterhaald waar de eigenaar van de auto woont. Toen agenten daar aankwamen, bleek dat de bijrijder gewond was geraakt. Die is daarom naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder, die ook de eigenaar is van de auto, is alleen nagekeken door ambulancepersoneel.

De politie weet nog niet waarom de twee inzittenden de plek van het ongeluk hadden verlaten.