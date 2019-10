'Zeker 100 IS-leden ontsnapt uit kamp in Syrisch grensgebied'

Uit een Syrisch kamp bij de plaats Ain Issa zijn zeker 100 mensen ontsnapt. Dat meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Het kamp zou getroffen zijn door Turkse bombardementen. Het zou gaan om een groep aan Islamitische Staat gelieerde vrouwen en hun kinderen.

De grensplaats Ain Issa wordt al sinds woensdag door Turkije gebombardeerd. De Koerdische strijders die het kamp met daarin een groot aantal IS'ers bewaken, zeggen al langer dat er een risico bestaat dat ze ontsnappen.

Het kamp in Ain Issa verkeert volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten "in een staat van anarchie". Koerdische strijders meldden eerder al dat een aantal IS-families uit het kamp ontsnapt was, nu de druk vanuit Turkije in het gebied opgevoerd wordt. Het kamp ligt dicht bij de stad Raqqa, het voormalige IS-bolwerk van de terreurorganisatie.

Gisteren zei een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) dat het bewaken van IS'ers "niet langer een prioriteit is". "Wie geeft om de beveiliging van de gevangenen is van harte welkom om hierheen te komen en voor een oplossing te zorgen." De SDF beveiligt volgens hem liever steden en burgers. Hij waarschuwde dat de operatie van Turkije ervoor zorgt dat IS zich kan hergroeperen.

Executies

Dit weekend duiken op sociale media verschillende video's op van strijdkrachten en burgers die in het grensgebied geëxecuteerd worden. Niet bij alle video's is te verifiëren waar de beelden vandaan komen, en hoe recent ze zijn. Ook wordt er melding gemaakt van executies die niet vastgelegd zijn.

Een van de geëxecuteerden lag op de grond met zijn handen achter zijn rug gebonden, zo is te zien in een video waar The New York Times melding van maakt. Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten meldt negen van zulke executies, waaronder die van een Koerdische politica, Hevrin Khalaf.

Zij is zaterdag vermoord, zo melden zowel Koerdische strijdkrachten als Turkse media. De 35-jarige was "uit haar auto gehaald door Turkije gesteunde strijdkrachten", zegt de politieke tak van de SDF. Ze zou vervolgens geëxecuteerd zijn. Turkse media melden dat ze na een "succesvolle operatie" uiteindelijk "geneutraliseerd" is.