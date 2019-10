Californië heeft primeur met verbod op bont

Californië verbiedt als eerste Amerikaanse staat de productie en verkoop van nieuw bont. Het verbod gaat in 2023 in, heeft gouverneur Gavin Newsom bekendgemaakt.

De grote steden Los Angeles en San Francisco hadden al een dergelijk verbod, maar straks is het dus taboe in de hele staat. Ook verbiedt Californië het gebruik van wilde dieren, zoals beren en tijgers, in circussen.

"Californië loopt voorop als het gaat om dierenrechten", sprak Newsom. Volgens hem zijn de nieuwe verboden daar een logisch gevolg van. Het bont-verbod geldt overigens niet voor gebruikte producten, of voor bont dat wordt gebruikt voor religieuze of traditionele doeleinden. Overtreders van de nieuwe wet kunnen rekenen op boetes tot duizend dollar.

Dierenrechtenorganisaties maken zich sterk voor een bont-verbod omdat dieren op inhumane manier aan hun einde komen, bijvoorbeeld door vergassing of elektrocutie.

De bont-industrie waarschuwt dat er hierdoor een zwarte markt wordt gecreëerd. Bovendien zou het verbod de opmaat zijn naar meer verboden volgens "een radicale veganistische agenda die bepaalt wat we dragen en eten".