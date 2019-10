Hotel in aanbouw ingestort in New Orleans: zeker een dode

In het centrum van de Amerikaanse stad New Orleans is een hotel in aanbouw deels ingestort. Daarbij is zeker een dode gevallen, drie mensen worden nog vermist.

Op beelden op sociale media is te zien hoe de bovenste verdiepingen van het Hard Rock Hotel het begeven en de etages daaronder in hun val meenemen. Voorbijgangers rennen voor hun leven.

Achttien mensen zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. Gebouwen in de omgeving van het ingestorte hotel zijn geëvacueerd en de straat ligt bezaaid met brokstukken.

Een voorbijganger maakte deze beelden van de instorting: