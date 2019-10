Vijftien doden bij aanslag op moskee Burkina Faso

Gewapende mannen hebben in het noordoosten van Burkina Faso vijftien moskeegangers doodgeschoten. De aanslag was vrijdagavond in de stad Salmossi, maakten de autoriteiten zaterdag bekend. Salmossi ligt langs de grens met Mali.

De aanvallers gingen de moskee binnen en schoten daar in het rond. Bij de aanslag vielen ook gewonden, maar het is niet bekend hoeveel. Ook is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag.

Aanslagen hebben in Burkina Faso de laatste jaren aan honderden mensen het leven gekost. Zondag kwamen nog twintig mensen om het leven bij een aanslag op een goudmijn.

Banden met al-Qaida

Het geweld is vooral het werk van jihadistische groeperingen, die zijn gelieerd aan al-Qaida of Islamitische Staat. Veel jihadisten in Burkina Faso zijn afkomstig uit buurland Mali.

Door de aanslagen zijn volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR de afgelopen drie maanden meer dan 250.000 inwoners van Burkina Faso op de vlucht geslagen. Ook in buurlanden Niger en Mali is het geweld opgelaaid.