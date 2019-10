Poolse vrouw ontvoerd uit vakantiehuisje Opmeer

Een 22-jarige vrouw is afgelopen nacht onder bedreiging van een vuurwapen meegenomen uit een vakantiehuis in Opmeer. De vrouw, afkomstig uit Polen, is nog niet terecht.

Ze verbleef met een paar anderen in een huisje op recreatiepark De Dreef. Rond 01.10 uur meldde zich een onbekend aantal mannen bij het huisje. Een van hen eiste dat de vrouw met hem mee zou komen. De mannen zijn met haar vertrokken in een of meerdere auto's.

Volgens de politie heeft de ontvoering mogelijk te maken met problemen in de relationele sfeer. Vermoedelijk is de vrouw inmiddels in het buitenland, meldt NH Nieuws. De politie is op zoek naar getuigen van de ontvoering.

In het huisjespark in Opmeer wonen veel Polen.