Koerden demonstreren in Den Haag tegen Turkse aanval

Is een PKK-vlag strafbaar?

Het is niet direct strafbaar om een PKK-vlag te dragen in Nederland. Het OM zegt dat het uiteindelijke doel van de PKK niet een staat is "waarin geweld plegen onderdeel uitmaakt van het gedachtegoed". Daarom is het niet "zonder meer strafbaar".

Wel kan het dragen van de vlag strafbaar zijn binnen "een terroristische en gewelddadige samenhang". Het OM oordeelt achteraf of een uiting strafbaar is.