'Zwaarste orkaan in decennia' aan land in Japan, extreme regenval verwacht

Orkaan Hagibis, een van de zwaarste stormen van het jaar, komt rond het middaguur (Nederlandse tijd) aan land in Japan. Er wordt een recordhoeveelheid aan regen verwacht in het land, in combinatie met overstromingen en modderstromen. Ook wordt aangenomen dat in sommige delen van Japan windsnelheden zullen worden gemeten die nog nooit zo hoog waren.

De Chiba-prefectuur, ten oosten van Tokio, heeft al last van hevige windstoten. Daar zijn daken van huizen geblazen. Een man van in de veertig kwam om het leven toen zijn auto over de kop ging. Vier anderen raakten gewond door de windstoten.

In de Mie-prefectuur, ten oosten van Osaka, zijn al overstromingen: