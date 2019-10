Winkels in brand in Brummen

In het Gelderse Brummen is de brandweer vannacht druk met het bestrijden van een grote brand op het Marktplein. De brand begon in een bakkerij en sloeg door de stevige wind over naar een filiaal van Blokker.

Er zijn geen slachtoffers, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De brandweer heeft groot materieel ingezet om de vlammen te bestrijden, waaronder hoogwerkers.

De Veiligheidsregio waarschuwde via een NL-Alert ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten, als mensen last hebben van de rook.

Tien kilometer verderop, in Voorst, moest de brandweer ook uitrukken: een huis met een rieten dak stond in brand. Er werden vier bluswagens, een hoogwerker en drie watertankwagens ingezet. De kap van het huis is verloren gegaan. Het nablussen gaat nog uren duren. Ook daar vielen geen slachtoffers.