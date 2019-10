Artsen en psychiaters willen andere jeugd-ggz: 'Kinderen staan in de kou'

Károly Illy vindt de verhalen schrijnend, maar niet verrassend. "We zien in de praktijk dat kinderen te laat medisch specialisten zien of op de verkeerde plek terechtkomen. Ze krijgen te laat de hulpverlener die past bij hun zware psychische problematiek."

De verenigingen staan niet alleen in hun zorgen. Samen met een patiëntenkoepel en andere branche- en beroepsverenigingen in het veld schreven ze vorige maand nog een brief aan het ministerie van Volksgezondheid. Daarin benadrukken alle partijen dat ze in de dagelijkse praktijk worstelen met de invoering van de Jeugdwet.

Gemeenten kampen met grote financiële tekorten sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015, toen zij verantwoordelijk werden voor de jeugdhulp. De overheveling naar de gemeentes ging gepaard met bezuinigingen en steeds meer jongeren die gebruikmaken van jeugdzorg. Jeugdzorginstellingen staan onder hoge druk door lage tarieven en personeelstekorten.

Schijven en hokjes

"De recente veranderingen in het stelsel zorgen ervoor dat eerdere korte lijnen niet meer werken", vertelt Popma. Hij merkt dat kinderen en jongeren vastlopen in het systeem omdat de verwijzing over te veel schijven gaat en dat er nog te veel 'hokjes' zijn die naar elkaar verwijzen.

Dat is niet de enige systeemfout volgens hem. "Onlangs bleek uit een onderzoek dat 30 procent van het jeugdzorg-budget opgaat aan administratie. Daar moeten we echt iets aan doen." En er zijn nog te grote verschillen tussen gemeentes. "In de ene gemeente krijg je meteen de goede hulp en in de andere gemeente moet je daar lang op wachten."

Extra geld

De artsen benadrukken dat er ook wel dingen goed gaan. Zo heeft het ministerie in september 26 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gespecialiseerde expertisecentra voor kinderen met zeldzame problematiek. "Er wordt dus ook hard gewerkt aan verandering en verbetering."

Eerder dit jaar maakte minister De Jonge ook extra geld vrij voor de jeugdhulp in het algemeen, ruim 1 miljard voor drie jaar. Jeugdzorginstellingen vrezen dat het geld gebruikt wordt om tekorten aan te vullen en niet om de problemen bij instellingen op te lossen.

Illy en Popma vinden ook dat er meer geld nodig is voor complexe zorg als de jeugd-ggz. Maar naast het extra geld voor jeugdhulp zijn ook inhoudelijke aanpassingen nodig. "En wij moeten zelf als professionals ook beter samenwerken, zodat jongeren sneller de juiste hulp krijgen."