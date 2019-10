Nederlander vast voor mensensmokkel honderd migranten over Kanaal

Een van de mannen die deze week in Frankrijk werden opgepakt op verdenking van mensensmokkel, is een Nederlander. Dat zeggen bronnen bij de Franse politie. De man zou tegen betaling zo'n honderd migranten geholpen hebben bij de oversteek over het Kanaal. Een migrant verdronk.

De man is van Guinese afkomst en zou in augustus en september opblaasboten aan migranten hebben geleverd voor 1000 à 3000 euro per persoon. Hij zou niet alleen hebben gewerkt, de Fransen hebben ook twee Afghanen aangehouden.

Het onderzoek begon nadat een Iraanse vrouw van 31 was verdronken. Toen de Britse autoriteiten een van de boten onderschepten, sprong ze van boord. Haar lichaam werd half augustus in de buurt van IJmuiden gevonden. Een Iraanse man aan boord van die boot is deze week aangehouden in Groot-Brittannië.