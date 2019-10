Gesprek met minister-president voortaan met tolk gebarentaal

Het wekelijkse gesprek met de premier is vanaf vandaag ook met een gebarentolk te bekijken. Naast de uitzending op NPO 1 om 18.30 uur, komt er op themakanaal NPO Nieuws een uitzending die getolkt wordt.

De eerste editie is met vice-premier De Jonge, die het gesprek doet omdat premier Rutte in Australië is. En toepasselijk: De Jonge is als minister van Volksgezondheid verantwoordelijk voor gehandicaptenzorg.

De Jonge juicht de komst van de tolk toe. "Informatie moet zo worden aangeboden, dat zoveel mogelijk mensen de berichtgeving kunnen volgen."

De minister hoopt dat andere programma's ook meer gaan nadenken over tolken gebarentaal. "Dit lijkt misschien iets kleins, maar het gaat om iets groters: hoor je erbij? Kun je volwaardig meedoen in onze samenleving? Ik hoop dan ook dat meer zenders en programma's dit voorbeeld zullen volgen."

Oproep

Bij grote nieuwsgebeurtenissen in het buitenland worden al vaker gebarentolken ingezet. Zo viel bij de aanslagen in Christchurch, Nieuw-Zeeland, de tolk op bij de persconferentie van premier Ardern, terwijl bij de aanslag in Utrecht diezelfde maand er geen was.

Daarop kwam de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap met een oproep om die ook in Nederland in te zetten. Minister De Jonge heeft daar oren naar; in juni kondigde hij aan om daarin te gaan voorzien.

Zo was de uitzending van Prinsjesdag op NPO 2 ook met een gebarentolk te volgen.