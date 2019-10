'Nog heel veel te doen voor Nobelprijswinnaar Abiy Ahmed'

"Geweldig, een zeer interessante keuze", noemt Afrikakenner Jan Abbink van de Universiteit Leiden het besluit om premier Abiy Ahmed de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen. "Er is echt gekozen voor behaalde resultaten én hoop op de toekomst."

Abiy kwam in april 2018 aan de macht en brak meteen met het verleden. Hij opende de dialoog met buurland Eritrea na een grensconflict van een kwart eeuw, duizenden politieke gevangenen kwamen vrij, de noodtoestand werd opgeheven. In de regio faciliteerde hij vredesgesprekken in Kenia en in Sudan.

Toch erkende ook het Nobelcomité dat er nog veel moet gebeuren. "We hopen dat deze prijs een aanmoediging is om door te gaan", zei de voorzitter. "Het is duidelijk dat zijn werk nog niet klaar is, maar we geloven dat dit het moment is het werk te erkennen en stimuleren." Abbink ziet dat ook. "De boodschap is goed, maar de praktijk is erg weerbarstig gebleken."

Zo werd bekend gemaakt dat Abiy de Nobelprijs krijgt.