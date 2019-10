Leerlingen gymnasium Almere uiten bedreigingen rond Coming Out Dag

Een groepje leerlingen in Almere heeft bedreigingen geuit tegen hun middelbare school. Ze waren het er niet mee eens dat het gymnasium aandacht besteedt aan Coming Out Dag. Leerlingen die meewerkten aan de festiviteiten voor Coming Out Day zijn volgens de rector bedreigd. Op sociale media stonden uitingen "van homofobe aard".

De afgelopen tijd zijn leerlingen van het Trinitas Gymnasium druk bezig geweest met de organisatie. Vandaag, op Coming Out Dag, wordt er aandacht besteed aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel of transgender openlijk uitkomt voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit.

De leerlingen hadden volgens de rector posters opgehangen waarop stond wat de dag inhoudt. Iemand haalde ze weg, zonder dat daar toestemming voor was. "Dat zijn we gaan uitzoeken en toen kwamen we erachter, na gesprekken met leerlingen, dat er het nodige speelde op sociale media", zegt rector Merijn Sprenger. De uitingen op internet "gingen veel verder dan pesten". De school heeft daarom de politie ingeschakeld.

Actie

In eerste instantie kon de politie niet veel doen, zegt de rector tegen Omroep Flevoland. Maar in de loop van de week werden de dreigingen heftiger. "Toen heeft de politie geoordeeld dat er een ander soort dreiging was, een dreiging die voldoende was om tot actie over te gaan."

Volgens de politie was al snel duidelijk welke leerlingen de berichten op sociale media hadden geplaatst. Het gaat om vijf minderjarigen. Met hen en hun verzorgers is een gesprek gevoerd. "Wij denken dat die gesprekken genoeg indruk hebben gemaakt", zegt een woordvoerder. Er worden vooralsnog geen andere maatregelen genomen.

Regenboogvlag

Coming Out Dag wordt vandaag gewoon gevierd op de school. Er wordt onder meer een regenboogvlag gehesen. De politie is er wel bij, zegt de rector. "Om te laten zien dat we dit serieus nemen. Bij ons op school telt iedereen mee. Iedereen mag zijn wie die wil zijn. Soms moet je daarvoor ook echt opkomen."

De wethouder die de vlag vandaag gaat hijsen, Jerzy Soetekouw, is blij dat op het Trinitas Gymnasium Coming Out Dag gewoon wordt gevierd. "Wij wijken niet voor geweld en bedreigingen", zegt hij tegen Omroep Flevoland. "Dit is juist een ideaal moment om te laten zien dat we hier in Almere gewoon kunnen zijn wie we willen zijn."