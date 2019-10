Economen willen proef met betaalrekening bij De Nederlandsche Bank

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwde begin dit jaar voor fouten in het geldstelsel. De economen vinden dat het kabinet te weinig doet om het probleem aan te pakken en roepen in een brief de Kamer op om de druk op te voeren.

Hoe de proef precies moet gaan werken, moet nog worden uitgewerkt. Het is vooral bedoeld om te kijken hoe klanten zich gaan gedragen en hoeveel geld ze nog bij commerciële banken stallen.

De discussie over de rol van centrale banken in het geldsysteem wordt al langer gevoerd. In Zweden wordt er door de centrale bank gekeken naar een mogelijk experiment met een e-krona.