Ravage na plofkraak in Ouderkerk aan de Amstel: centrum afgezet

Een plofkraak op een geldautomaat in Ouderkerk aan de Amstel heeft een ravage aangericht. Ramen en dakpannen in de omgeving zijn gesneuveld. De schade loopt volgens de politie waarschijnlijk in de tienduizenden euro's.

Het centrum van het dorp blijft een groot deel van de dag dicht om de rommel op te ruimen en de schade te herstellen. Winkeliers kunnen zich melden bij het gemeentehuis.

Schokgolf

Rond 03.50 uur hoorden buurtbewoners een flinke knal. Er zijn berichten over twee verdachten die er vandoor gingen op een scooter, vermoedelijk in de richting van Amsterdam-Zuidoost. Het is onduidelijk of ze geld hebben buitgemaakt. De politie heeft nog naar ze gezocht, maar er is niemand aangehouden.

"Er is ontzettend veel schade ontstaan, omdat er door de ontploffing een schokgolf ontstond die door de Dorpsstraat ging", zegt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws. Daardoor raakten veel ramen, dakpannen en voertuigen beschadigd. Ondanks de ravage raakte niemand gewond. Dat is vermoedelijk te danken aan het tijdstip waarop het explosief afging.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het gebied van de plofkraak onderzocht, maar er zijn voor zover bekend geen explosieven gevonden. De politie is op zoek naar de daders en vraagt camerabeelden in de omgeving op. Omdat de politie vermoedt dat de verdachten naar Amsterdam-Zuidoost zijn gevlucht, worden ook daar camerabeelden bekeken.