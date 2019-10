'Dikke, papieren speelgoedgidsen passé? Nou echt niet'

Deze week ploffen ze in veel huizen weer op de deurmat: de dikke speelgoedgidsen voor Sinterklaas en Kerstmis. In forse oplages. Tot wel drie miljoen, want er is voor (web)winkels veel omzet te halen.

En kinderen kijken er ook verlangend naar uit. Ze mogen weer knippen, plakken en omcirkelen: welke cadeaus kan ik vragen aan de Sint of de Kerstman?

Wie denkt dat anno 2019 het papieren speelgoedboek achterhaald is, heeft het mis. Digitale tijdperk? Zou best kunnen, maar de gidsen vol poppen, race-auto's en bordspellen, zijn - zo lijkt het - onverwoestbaar.

Sterker nog, de grootste webwinkel van het land, Bol.com, brengt dit jaar voor het eerst een speelgoedboek uit: 164 pagina's dik, full-colour. Het uit de as verrezen Intertoys - de keten ging in februari van dit jaar failliet maar heeft een doorstart gemaakt - doet dat voor de 42ste keer. Maar ook Top 1 Toys, Blokker en Kruidvat komen met speelgoed-specials en het blad van de nieuwe keten Jase & Joy ligt bij de drukker.

Peeter Verlegh, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, benadrukt het belang van de 'ouderwetse' speelgoedgids. Dat je iets in handen hebt maakt meer indruk op een kind, dan een website, vertelt Verlegh. "Met een speelgoedgids is een merk of winkel langer bij de mensen thuis, anders dan bijvoorbeeld een tv-spotje. Kinderen kunnen op hun eigen tempo door de gids bladeren en zich overal aan verlekkeren."

"Zonder speelgoedboek geen verlanglijstjes"

Dat Bol.com zich waagt aan een papieren brochure, lijkt ouderwets. Tamara Vlootman: "Wij verkopen al tien jaar speelgoed, maar we merken dat klanten steeds meer behoefte hebben aan inspiratie, ideetjes opdoen. Daarom dit boek. En kinderen kunnen lekker knutselen, verlanglijstjes samenstellen."

Hoeveel geld Bol kwijt is met het maken en het verspreiden van het boek, wil het bedrijf niet zeggen. Ook niet hoe groot de omzet in speelgoed naar verwachting zal worden.

De speelgoedbaas van Intertoys weet het nog goed, dat de NRC in februari een groot verhaal bracht met als kop: 'Nooit meer het grote speelgoedboek van Intertoys'. Niet dus. "We zijn hartstikke blij dat dit 42ste boek uit is. Zonder speelgoedboek geen verlanglijstjes", zegt Eddy Assies.