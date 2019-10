'Vleeskuikens moeten sneller na geboorte water en voedsel krijgen'

Vleeskuikens moeten op termijn binnen 36 uur nadat ze uit het ei zijn gekomen voedsel en water krijgen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een nog niet gepubliceerd besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Momenteel hanteert de NVWA nog een maximumtermijn van 60 uur. Vleeskuikenbroederijen krijgen vijf jaar de tijd om hun systemen op de nieuwe norm aan te passen, zo meldt de krant. Per bedrijf zou dat neerkomen op een investering van miljoenen euro's. Nederland telt ruim tien van zulke bedrijven.

De verandering is het gevolg van een rechtszaak die in 2013 werd aangespannen door dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. De Wageningen University & Research concludeerde dat de totale sterfte bij vleeskuikens significant hoger ligt als ze langer dan 36 uur na uitkomst geen voer of drinken krijgen. Het onderzoek was uitgevoerd in opdracht van de rechter.

500.000.000 kuikens

Jaarlijks komen er volgens de krant zo'n half miljard vleeskuikens uit het ei. Dat gebeurt in grote broedkasten. Pas als alle eieren zijn uitgekomen gaan de vogeltjes op transport naar een pluimveebedrijf. Daar krijgen ze voor het eerst te eten en drinken. Maar omdat er dagen verschil kunnen zitten tussen de eerste en laatste uitkomst, zitten de vroegkomers tot die tijd zonder voer of water.