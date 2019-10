'Krachtigste orkaan sinds 1958' nadert Tokio, kwalificatie GP uitgesteld

De training en kwalificatie van de Formule 1 Grand Prix van Japan die voor morgen gepland stonden, zijn om veiligheidsredenen afgelast. Er wordt gevreesd voor de gevolgen van orkaan Hagibis, die het zuidoosten van Japan nadert en mogelijk hoge golven veroorzaakt in de regio.

Het Japanse meteorologisch instituut verwacht dat Tokio te maken krijgt met de krachtigste orkaan sinds 1958. Het Formule 1-circuit Suzuka ligt zo'n 300 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad.

De kwalificatie is verplaatst naar zondag, de dag van de race, en begint om 03.00 uur Nederlandse tijd. De race start om 07.10 uur, als de weersomstandigheden het toestaan. De derde en laatste trainingssessie wordt geschrapt. De trainingen van vandaag gaan wel door.

Max Verstappen ging er gisteren op de persconferentie al niet van uit dat de kwalificatie morgen zou doorgaan. "Het is wat het is", zei hij. "Meer vrije tijd op zaterdag. Zin in een potje FIFA?", vroeg hij gekscherend aan collega Carlos Sainz.