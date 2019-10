Amsterdam trekt 45 miljoen extra uit voor noodlijdende afvalcentrale

Het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) krijgt 45 miljoen euro extra van de gemeente Amsterdam. De gemeenteraad heeft tot diep in de nacht vergaderd over de nieuwe financiële injectie.

Afgelopen zomer kreeg AEB al 35 miljoen krediet van de gemeente om salarissen en schuldeisers te betalen. De raad wilde van de verantwoordelijke wethouder, Sharon Dijksma (PvdA), weten wat er met dat geld is gebeurd en waar de 45 miljoen euro aan wordt besteed.

Dijksma gaf daar achter gesloten deuren antwoord op, omdat het bedrijfsgevoelige informatie is. Wel duidelijk werd dat het bedrag nodig is voor salarissen, operationele kosten en het vervoeren van zuiveringsslib. Volgens de wethouder zal het hele bedrag niet in één keer worden uitgegeven.

'145 miljoen euro verlies'

De gemeente is voor 100 procent aandeelhouder van de afvalcentrale. Het bedrijf vormt een hoofdpijndossier: door problemen lagen maandenlang vier van de zes verbrandingsovens stil. Dat leidde ook tot landelijke problemen. Vanwege de beperkte capaciteit konden de overige afvalbedrijven het Nederlandse huisvuil naar eigen zeggen amper nog kwijt.

Het Parool meldt dat het bedrijf dit jaar mogelijk afstevent op een verlies van 145 miljoen euro. In september stapte een wethouder op vanwege onenigheid over wat er met AEB moet gebeuren.