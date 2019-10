Breaking Bad-film El Camino: bevredigend slotstuk of nieuw hoofdstuk?

De serie was een van de meest succesvolle series ooit. Best ironisch is dat Gilligan jaren geleden nog een pittige kluif had aan het pitchen van de serie bij televisiezenders. "Het gaat over een man van middelbare leeftijd, met terminale kanker, die in het eerste seizoen nog begint als een klein burgerlijk type. Daarmee leg je jezelf een enorme beperking op. De televisiezenders vroegen zich af: wie gaat dit interessant vinden?", vertelt Larabi.

Maar toch paste de serie in een breder perspectief, zegt Westendorp. "In de jaren 2000 draaiden succesvolle series vaker om witte anti-helden van middelbare leeftijd. Denk aan The Sopranos, Mad Men, Dexter. Breaking Bad werd zo succesvol omdat de witte anti-held vervolgens met alles breekt: het wordt een hele extreme sociopaat."

Larabi vindt de serie een meesterwerk. En met hem vele andere filmkenners. Niet alleen was het verhaaltechnisch gedurfd, ook de uitwerking was over the top, zegt hij. "Bepaalde aspecten in het begin van het seizoen komen weer terug aan het einde. Gilligan werkte met twee soorten spanningsbogen: de grote boog die op het begin al is geschreven voor het einde van de laatste aflevering, en de kleine bogen die elke aflevering weer spannend moeten maken. Het is ontzettend moeilijk om dit coherent te krijgen, maar dat lukte."