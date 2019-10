Duitse minister Seehofer: aanslag op synagoge 'schande voor het land'

De dader livestreamde de aanslag via een camera op zijn helm. Volgens de aanklager was hij geïnspireerd door de aanslagpleger in Christchurch, Nieuw-Zeeland, die in maart meer dan vijftig mensen doodschoot bij twee moskeeën. Ook die aanslag werd uitgezonden via een livestream.

De aanslagpleger in Halle wilde volgens de aanklager anderen inspireren om ook aanslagen te plegen.

Een dag na de aanslag bij de synagoge is ook bekend dat de dader een manifest had verspreid op internetfora van rechtsextremisten. Hij ontkent daarop de Holocaust en noemt de Joden de bron van alle kwaad. Volgens het Duitse nieuwsprogramma Tagesschau was hij ook van plan een aanslag te plegen op een moskee en een centrum voor linkse activisten.

Hij is niet alleen een overtuigde antisemiet, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. "Hij scheldt bovendien op Turken, feministen, eigenlijk iedereen die volgens hem anti-witte man is. Die mensen zijn zijn doelwit."

De 27-jarige verdachte werd na de aanslag opgepakt en raakte volgens Duitse media daarbij gewond. Hij zou schotwonden in zijn hals hebben opgelopen en geopereerd zijn. De wapens die hij bij zich droeg, zou hij zelf hebben samengesteld. Uit de video die de man streamde, is op te maken dat zeker een van zijn wapens haperde.