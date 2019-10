Macron 'vernederd' door Europees Parlement: Franse kandidaat afgewezen

Met ruime meerderheid heeft het Europees Parlement de Franse kandidaat-eurocommissaris Sylvie Goulard afgewezen. De Europese politici vinden het onbegrijpelijk dat ze in Frankrijk als minister moest aftreden vanwege beschuldigingen over fraude, maar toch naar voren werd geschoven als eurocommissaris.

"Een grote vernedering voor Macron en Frankrijk", noemt de Franse parlementariër Thierry Mariani het. Andere Europese parlementariërs vinden dat Frankrijk een dubbele standaard hanteert. "Er kan niet met twee maten worden gemeten", aldus Esther de Lange van het CDA. De christendemocraten waren uiteindelijk fel tegen de benoeming van Goulard. "Iemand die ongeschikt is als minister in Frankrijk, is ook ongeschikt als eurocommissaris. De Europese interne markt heeft een krachtige leider nodig. Frankrijk zal een betere kandidaat moeten vinden."

Wraak op Macron

Op de achtergrond speelt ook dat Europarlementariërs boos zijn op de Franse president Macron. Het was Macron die voor de zomer de kandidaten weigerde van het Europees Parlement om voorzitter van de nieuwe Europese Commissie te worden. Manfred Weber en Frans Timmermans, die voor de verkiezingen campagne hadden gevoerd als zogenoemde Spitzenkandidat, werden daardoor naar een zijspoor gemanoeuvreerd, waarna Ursula von der Leyen op het schild werd gehesen. Het woord wraak viel vandaag veelvuldig in de wandelgangen.

Goulard werd ook herinnerd aan haar eigen woorden uit de tijd dat ze Europarlementariër was. De christendemocraat Francois-Xavier Bellamy had het opgezocht. "U vond destijds dat er alleen mensen in de Commissie moesten zitten die boven alle verdenkingen stonden, wiens integriteit niet in twijfel kon worden getrokken."

Dat deed haar uiteindelijk de das om. Voorzitter Von der Leyen zal nu in overleg met de Franse president een nieuwe kandidaat moeten zoeken. Al eerder sneuvelden de Hongaarse (christendemocraat) en Roemeense (sociaaldemocraat) kandidaten. Nu Goulard (liberaal) niet is geslaagd voor haar examen, hebben alle drie de grote politieke families een eurocommissaris verloren.