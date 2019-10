Cao thuiszorg en verpleeghuizen: na 45 jaar werken met pensioen

De vakbonden en werkgevers in de VVT-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg) hebben een nieuwe cao afgesloten. Het is de eerste cao in Nederland waarin is afgesproken dat mensen eerder met pensioen kunnen, als ze al 45 jaar gewerkt hebben.

Ben je dus bijvoorbeeld op je twintigste al begonnen in de sector dan kun je stoppen op je 65ste. De regeling past binnen de afspraken van het pensioen-akkoord dat onlangs werd gesloten.

Verder gaan de lonen omhoog, in totaal met 7,4 procent in twee jaar. Ook is afgesproken dat voor augustus 2021 minstens 90 procent van de werknemers een vast contract heeft. "Hiermee komt een einde aan de doorgeslagen flexibilisering binnen de sector", zegt Minke Jansma van FNV Zorg en Welzijn.

Recht op onbereikbaarheid

Er werken zo'n 400.000 mensen in de thuiszorg en bij verpleeg- en verzorgingshuizen. De werkdruk is hoog. Om die druk tegen te gaan is in de cao vastgelegd dat mensen niet bereikbaar hoeven te zijn op dagen dat ze niet zijn ingeroosterd. Ook krijgen werknemers het recht om alleen ingeroosterd te worden voor het aantal uren dat in hun contract staat.

"Zeven dagen per week beschikbaar moeten zijn, continu gevraagd worden om extra te werken en continu druk voelen, is ziekmakend. Daarom wordt dit aan banden gelegd", aldus vakbond FNV.

De vier betrokken vakbonden moeten het akkoord nog voorleggen aan hun leden. Als die ook akkoord gaan, wordt het definitief.