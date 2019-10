Jubileumeditie van The Passion naar Roermond

De tiende editie van The Passion wordt komend jaar op Witte Donderdag 9 april gehouden in Roermond. Het is de eerste keer dat de muzikale paasvoorstelling in een zuidelijke stad plaatsvindt. Het evenement heeft komend jaar als thema #vrijheid.

"Het is een bijzondere eer om als eerste zuidelijke stad van Nederland The Passion te mogen ontvangen. En dat ook nog in het jaar waarin Roermond onder andere 800 jaar Munsterkerk en 75 jaar bevrijding viert", zegt Angely Waajen, wethouder van Roermond. "Samen met de makers van het programma streven we naar deelname uit alle hoeken van de samenleving."

#vrijheid

The Passion staat met het thema '#vrijheid' stil bij 75 jaar bevrijding. Volgens de EO en KRO-NCRV, de organisatoren, sluit het thema aan bij het verhaal van The Passion waarin vrijheid en liefde de rode draad vormen.

"Op veel plekken in Nederland zie je de betonnen restanten van bunkers; de symbolen van onvrijheid uit een donker verleden. Die onvrijheid is er vandaag de dag gelukkig niet meer. We ervaren meer vrijheid dan ooit", zegt Arjan Lock, directeur van de EO. "En toch voelen veel mensen zich gevangen. Gevangen door beperkingen, beschadigde relaties of verlies van een geliefde. The Passion vertelt het verhaal van Jezus die perspectief geeft op leven in vrijheid."

Kijkers kunnen aankomend jaar online deelnemen aan het evenement door persoonlijke verhalen en ervaringen te delen via de digitale processie. De jubileumeditie wordt op 9 april live uitgezonden op NPO 1. Vorig jaar werd de voorstelling opgevoerd in Dordrecht.