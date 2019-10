Ravage na plofkraak in appartementencomplex Spijkenisse

Bij een winkelcentrum in Spijkenisse was vannacht een plofkraak. De ravage is groot en vijf huizen moesten worden ontruimd. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in een buurthuis.

De kraak vond rond 4.00 uur plaats. Volgens de politie zijn de twee verdachten gevlucht op een motorscooter. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt.

De pinautomaat zat in de entreehal van een appartementengebouw. Het gebied eromheen is afgezet en de politie doet sporenonderzoek.

Veel omwonenden hebben de kraak gehoord. "We slapen er precies boven, ik stond gelijk naast mijn bed", zegt een bewoner tegen Rijnmond. "Dit is mis, we moeten naar buiten, dacht ik. Daar was alles mistig van de rook."

De buurt hoopt dat er geen pinautomaat meer wordt teruggeplaatst. "Voor hetzelfde geld loop je erlangs en word je weggeblazen. Het geld is nog daaraan toe, maar dit gaat om mensenlevens."