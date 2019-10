Meer zware ongelukken door elektrische fietsen

Het aantal fietsers dat na een ongeluk met ernstig letsel op de spoedeisende hulp terechtkwam, is vorig jaar opnieuw gestegen. Volgens expertisecentrum VeiligheidNL moesten 46.800 fietsers na een verkeersongeluk worden behandeld op de spoedeisende hulp. Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van 2009.

Vooral oudere fietsers lopen ernstig letsel op, maar ook jongeren komen vaak bij de eerste hulp terecht. Bij jongeren gebeuren ongelukken vaak doordat ze grotere risico's nemen dan andere fietsers. Ook zijn ze vaak tijdens het fietsen bezig met afleidende dingen, zoals kletsen of muziek luisteren, en minder met het verkeer.

Mensen die op een elektrische fiets rijden raken vaak zwaarder gewond bij een ongeluk dan mensen op een gewone fiets. Dat komt niet alleen doordat ze harder rijden, maar ook doordat relatief veel ouderen op een elektrische fiets fietsen.

Preventie

VeiligheidNL verwacht dat het aantal fietsers dat gewond raakt bij een ongeluk de komende jaren verder stijgt. Dat is volgens de organisatie te wijten aan de vergrijzing van de samenleving.

VeiligheidNL zegt dat het aantal behandelingen op de eerste hulp en de medische en maatschappelijke kosten kunnen dalen als er preventieve maatregelen worden genomen. Het expertisecentrum noemt het verbeteren van de fiets-infrastructuur en informatiecampagnes zoals Doortrappen voor ouderen en het lespakket Split the Risk voor jongeren als voorbeelden daarvan.

"Het is vooral belangrijk dat we meer onderzoek doen", zegt Casper Dirks van VeiligheidNL in het NOS Radio 1 Journaal. "Zo kunnen we in kaart brengen waar de gevaarlijke situaties zijn, zodat de gemeente of provincie actie kan ondernemen."