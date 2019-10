'Aantal gewapende overvallen winkels fors toegenomen'

Het aantal gewapende overvallen op winkels is in de eerst acht maanden van dit jaar sterk toegenomen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar steeg het aantal met 8 procent naar 186, meldt De Telegraaf op basis van cijfers van Detailhandel Nederland.

In Eindhoven steeg het aantal van 22 naar 30, in Amsterdam van 133 naar 137 en in Den Haag van 22 naar 26. Van de grote steden was er alleen in Rotterdam een afname, van 96 naar 81. Het aantal overvallen was de afgelopen jaren juist flink gedaald, van 712 in heel 2011 tot 262 in 2017.

Landelijk overvalcoördinator van de politie Jos van der Stap bevestigt tegen De Telegraaf dat het aantal overvallen toeneemt. "Maar het is absoluut nog een high impact crime die onze volle aandacht heeft. Niet voor niets wordt meer dan de helft van de overvallen opgelost en een dader aangehouden", zegt hij tegen de krant.

De belangenvereniging van winkeliers waarschuwt dat de periode waarin jaarlijks de meeste misdrijven worden gepleegd, de maanden oktober tot en met december, nog moet komen.