Realityserie Chateau Meiland wint Gouden Televizier-Ring

In Amsterdam heeft het SBS6-programma Chateau Meiland de 54e Gouden Televizier-Ring gewonnen, de belangrijkste televisieprijs van Nederland. In de realityserie worden Martien Meiland en zijn familie gevolgd tijdens de verbouwing van hun kasteel, Chateau Meiland, in Frankrijk.

Andere genomineerden voor de prijs waren Beste zangers (Avrotros) en Expeditie Robinson (RTL 5).

Meiland en zijn gezin reageerden uitzinnig: