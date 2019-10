Rotterdamse gemeenteraad wil door met burgemeester Aboutaleb

Een ruime meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad steunt een derde termijn voor burgemeester Aboutaleb, zeggen bronnen tegen de NOS. De tweede termijn van Aboutaleb in Rotterdam loopt in januari 2021 af.

Leefbaar Rotterdam, de grootste partij van de stad, is tegen een volgende termijn als daar geen inspraak van burgers bij aan te pas komt. Vorige week werd een plan van die partij voor een digitale peiling weggestemd.

Aboutaleb heeft gepolst of er een meerderheid is die hem steunt en die blijkt er dus te zijn. Wel zijn er door partijen voorwaarden gesteld aan hun steun. Zo wil een partij dat de burgemeester meer tegenspraak om zich heen verzamelt.

Een belangrijke overweging is ook dat een burgemeesterswissel één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen niet wenselijk is. Die volgende raadsverkiezingen zijn in maart 2022. Aboutaleb zelf wil voor het eind van dit jaar laten weten of hij kandidaat is voor een derde ambtstermijn in Rotterdam.

De PvdA'er Aboutaleb werd in 2009 benoemd als burgemeester van de stad. Daarvoor was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en wethouder in Amsterdam.