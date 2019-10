Rapport over moord op 16-jarig meisje: Hümeyra's zoektocht naar veiligheid

De overheid is in de zaak van de moord op de 16-jarige Hümeyra door haar stalker Bekir E. ernstig tekort geschoten. Dat is de harde conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid, die de moord onderzocht. Het meisje had beschermd moeten worden door de verschillende instanties waar ze zich had gemeld. Maar die werkten langs elkaar heen.

Als er duidelijke afspraken waren gemaakt over deze ernstige stalkingszaak, dan had zij misschien nog geleefd, zei minister Grapperhaus in een reactie. Hij heeft namens de overheid zijn excuses aangeboden aan de familie van het vermoorde meisje.

In het onderzoeksrapport (.pdf) is een chronologisch overzicht van Hümeyra's zoektocht naar hulp opgenomen. Dit is een samenvatting van de gebeurtenissen in 2018:

8, 9 en 10 mei

Hümeyra doet aangifte van mishandeling en bedreiging door haar ex-vriend Bekir E.. Die wordt de volgende dag aangehouden door de politie en als verdachte van huiselijk geweld aangemerkt. De zaak wordt behandeld door het Openbaar Ministerie. Slachtofferhulp adviseert het OM hem een contactverbod op te leggen. E. hoort op 10 mei dat hij in vrijheid mag wachten op zijn rechtszaak, op 16 augustus.

12 en 30 mei

Hümeyra hoort dat E. onder voorwaarden weer op vrije voeten is en belt bang de recherche. In de maand mei zijn er verschillende contacten met de recherche en Veilig Thuis. Dat E. al eerder is veroordeeld voor geweldsdelicten komt niet als duidelijk gevaar naar boven.

Op 30 mei doet Hümeyra weer aangifte, omdat E. haar veertig tot vijftig keer per dag belt. Het OM geeft toestemming hem op te pakken.

5, 7 en 11 juni

Hümeyra krijgt allerlei filmpjes van E.. Hij zegt ook dat hij gaat vluchten naar Turkije. Hij onttrekt zich aan de reclassering maar die doet daar niets mee. De politie probeert ondertussen E. te pakken.

Hümeyra biedt aan om zelf als lokaas te dienen, omdat E. nog een keer met haar wil afspreken voordat hij vlucht. De officier van justitie gaat daar niet mee akkoord. Hümeyra is ondertussen gezakt voor haar examen, omdat ze zich niet kan concentreren.

19 juni tot en met 15 augustus

Hümeyra gaat met haar ouders naar Turkije, omdat zij zich thuis niet veilig voelt. Ook daar stuurt E. haar voortdurend foto's en video's. Ondertussen houdt hij zich niet aan de afspraken met de reclassering. De verschillende instanties zijn wel met de zaak bezig, maar niemand trekt de conclusie dat E. een gevaar is voor het meisje.

16 en 28 augustus

E. moet op 16 augustus voor de rechter verschijnen. Zijn advocaat vertegenwoordigt hem, hij is er zelf niet bij. De rechter veroordeelt hem tot zes weken gevangenisstraf waarvan drie voorwaardelijk, voor de mishandeling en bedreiging van Hümeyra. Zijn advocaat gaat in hoger beroep; E. mag die zaak opnieuw in vrijheid afwachten.

Later die maand belt de moeder van E. met de reclassering, omdat ze bang is dat hij rare dingen gaat doen.

4, 13 en 14 september

E. begint een werkstraf voor feiten die hij in 2017 heeft gepleegd. Hij gebruikt weer drugs en krijgt een waarschuwing van de reclassering. De politie houdt hem opnieuw aan voor stalking.

Hümeyra vertelt Slachtofferhulp dat volgens de politie aangifte tegen E. geen zin heeft als ze niets kan bewijzen. Het Openbaar Ministerie concludeert op aanwijzing van de reclassering dat vervolging van E. niet noodzakelijk is.

28 september en 15 oktober

Hümeyra appt berichten van E. door aan Slachtofferhulp. Ze begrijpt niet waarom E. weer vrijgelaten is. Slachtofferhulp zoekt contact met het OM.

Op 15 oktober komt het antwoord. De officier van justitie zegt dat de berichten van E. niet bedreigend van aard hoeven zijn. Ook kan het meisje niet bewijzen dat de berichten van hem zijn. Er volgt geen strafzaak.

6 en 23 november, 10 december

E. stalkt Hümeyra nog steeds. Haar werkgever heeft haar al gevraagd ontslag te nemen, omdat hij geen problemen wil. De wijkagent komt er achter dat de melding van Hümeyra bij de recherche van begin november nog open staat. De betreffende rechercheur heeft geen tijd.

Op 10 december doet Hümeyra opnieuw aangifte. De volgende dag is ze weer op het politiebureau om haar zaak te bespreken.

18 december

In de middag staat een afspraak van Hümeyra bij de politie gepland, om over de zaak te praten. Ze is bang voor een escalatie. E. zegt zijn afspraak om 13.00 uur met de reclassering af, omdat zijn auto zogenaamd kapot is. Hij rijdt naar de school van Hümeyra en vermoordt haar.

Vanmiddag reageerde de advocaat van de familie van Hümeyra op het rapport. De impact is volgens haar groot: