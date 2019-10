Verdachte aangehouden voor mishandelen van agent in trouwstoet

Een man in een donker pak sloeg de agent van achteren neer, toen die de overlastgevende stoet wilde tegenhouden. De politieagent is er slechter aan toe dan eerst werd gedacht; hij heeft naast een hersenschudding ook een spierverrekking in zijn nek.

De politie riep mensen die de mishandeling gefilmd of gezien hebben op om zich te melden. Binnen een paar uur kwamen al tips binnen. Het is niet duidelijk of op basis daarvan de verdachte kon worden opgepakt.

De neergeslagen agent zegt dat hij blij is dat de verdachte is gearresteerd. "Ik wil iedereen bedanken die middels een kaartje, een bloemetje of wat voor manier dan ook aan ons heeft gedacht, enorm bedanken", laat hij weten.