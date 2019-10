Coalitie wil toelatingseisen pabo versoepelen vanwege lerarentekort

De regeringspartijen in de Tweede Kamer willen dat de toelatingseisen voor de pabo worden versoepeld. Zo wordt een drempel weggehaald om de opleiding te beginnen. Het moet helpen om het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken.

Nu moeten leerlingen die geen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur of techniek in hun havo-vakkenpakket hadden, nog een toelatingstoets doen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan vanmiddag in een debat in de Tweede Kamer voorstellen om dat te veranderen.

Het is de bedoeling dat daardoor meer mensen aan de opleiding tot leraar in het primair onderwijs beginnen, zodat er ook meer gediplomeerde docenten op de arbeidsmarkt komen.

VVD-Kamerlid Heerema benadrukt dat het diploma van de pabo dezelfde waarde moet houden als het nu heeft. Met andere woorden: eventuele achterstanden in de genoemde vakken moeten gedurende de opleiding worden ingelopen. "En we komen ook uitdrukkelijk niet aan de eisen op het gebied van rekenen en taal."